- Varianta de coronavirus detectata in Amazonia braziliana ar putea fi de trei ori mai contagioasa decat tulpinile originale, a spus joi ministrul Sanatatii din Brazilia, Eduardo Pazuello, potrivit DPA. Citește și: Contre dure in Coaliție. Liderii USR-PLUS amenința cu ieșirea de la guvernare.…

- Marea Britanie a descoperit in sud-vestul Angliei 11 persoane infectate cu o noua tulpina a variantei engleze - care si-a adaugat in panoplie mutatia E484K, specifica pana acum variantelor sud-africna si braziliana, relateaza Reuters, potrivit news.ro. Public Health England (PHE) anunta ca…

- Un nou caz de infectare cu varianta britanica de coronavirus a fost depistat la Constaanța la un barbat in varsta de 69 ani. „Barbatul a inceput sa aiba simptome de boala in data de 28 decembrie 2020, iar in 02 ianuarie 2021 a efectuat un test RT-PCR al carui rezultat a fost pozitiv. In perioada 4 ianuarie…

- Varianta noua de coronavirus identificata in Africa de Sud in luna octombrie a anului trecut nu este mai mortala decat varianta obișnuita. Aceasta este insa este de 1,5 ori mai contagioasa, a concluzionat ieri un grup de experți sud-africani. Numita 510Y.V2, aceasta mutatie „este cu 50% mai transmisibila”,…

- Varianta noua de coronavirus identificata in Africa de Sud in luna octombrie a anului trecut nu este mai mortala decat varianta obișnuita, insa este de 1,5 ori mai contagioasa, a concluzionat un grup de experți sud-africani, luni, scrie digi24.ro.

- Numarul tarilor si teritoriilor in care se gaseste in prezent varianta de coronavirus depistata initial in Marea Britanie este de 50, in timp ce in 20 de state a fost identificata varianta detectata initial in Africa de Sud, conform Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), informeaza miercuri AFP. O…

- Olanda a fost prima tara care a reactionat, suspendand zborurile dinspre Regatul Unit, fiind urmata de Belgia si Italia si apoi si de alte tari printre care si Romania. Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a declarat pe Twitter ca este in contact cu autoritatile sanitare britanice. Ce stim, in acest…

- In ultimele zile, in Anglia au fost identificate peste 1.000 de cazuri de infectare cu o noua varianta de coronavirus, a spus luni ministrul Sanatații, Matt Hancock. Organizația Mondiala a Sanatații spune ca este conștienta de noua varianta de Covid din Marea Britanie și ca nu exista nicio dovada ca…