Stiri pe aceeasi tema

- O noua varianta posibil mai contagioasa a coronavirusului SARS-CoV-2 aparuta la jumatatea anului trecut si devenita dominanta in California explica cresterea semnificativa a numarului cazurilor de COVID-19 si al deceselor asociate acestei boli in acest stat al SUA, potrivit unui

- O noua varianta posibil mai contagioasa a coronavirusului SARS-CoV-2 aparuta la jumatatea anului trecut si devenita dominanta in California explica cresterea semnificativa a numarului cazurilor de COVID-19 si al deceselor asociate acestei boli in acest stat al SUA, potrivit unui studiu efectuat de…

- O noua varianta a tulpinei britanice a fost descoperita de catre oamenii de știința, ce poate sa fie mult mai rezistenta in fața vaccinarii impotriva COVID-19. Noua varianta a tulpinei britanice – numita B.1.525 – a fost gasita in 33 de cazuri, insa experții atrag atenția ca numarul de cazuri poate…

- Oamenii de stiinta au atras atenția și in ceea ce privește confuzia pe care o provoaca utilizarea termenilor "varianta", "tulpina" sau "mutatie", atat in mass-media cat si in publicatiile stiintifice, atunci cand ne referim la modificarile survenite la nivelul COVID-19.Terminologia se refera la replicarea…

- Noua varianta a coronavirusului SARS-CoV-2 descoperita prima data in regiunea britanica Kent starneste ingrijorari intrucat ea la randul ei sufera mutatii, astfel ca ar putea diminua protectia oferita de vaccinurile anti-COVID-19, a declarat directoarea programului britanic de supraveghere genetica…

- O mutatie detectata la varianta britanica de COVID-19 ar putea ajuta virusul sa evite sistemul imunitar. Consecintele sunt deosebit de grave: imunitatea dupa vaccinare ar putea fi compromisa, arata rezultate citate in presa din Regatul Unit.

- O varianta noua a coronavirusului identificata in Africa de Sud poate evita anticorpii care o ataca prin intermediul tratamentelor care folosesc plasma de la pacienti recuperati dupa Covid-19 si ar putea reduce eficacitatea vaccinurilor actuale, au declarat, miercuri, cercetatori citati de Reuters,…

- Ministrul britanic al Transporturilor a declarat pentru radioul LBC din Marea Britanie ca expertii sunt ingrijorati ca vaccinurile anti-Covid aflate pe piata in acest moment nu vor fi eficiente impotriva tulpinii de virus aparute in Africa de Sud. "Varianta sud-africana ii ingrijoreaza pe…