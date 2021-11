Stiri pe aceeasi tema

- Noua varianta B.1.1.529 de Covid, detectata pentru prima data in Africa australa, a fost clasata vineri drept ''ingrijoratoare'' de catre Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) si denumita ''Omicron'', relateaza AFP. ''Varianta B.1.1.529 a fost semnalata pentru prima data la OMS de catre Africa…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii monitorizeaza o noua varianta Covid cu numeroase mutatii, programand o reuniune speciala vineri pentru a discuta ce ar putea insemna aceasta pentru vaccinuri si tratamente, au anuntat joi reprezentantii organizatiei, citati de CNBC.

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) monitorizeaza o noua varianta a coronavirusului, denumita ''Mu'', care a fost identificata pentru prima data in Columbia in luna ianuarie, a anuntat agentia ONU pentru sanatate in noaptea de marti spre miercuri, citata de AFP.

- O noua tulpina Covid-19 a fost depistata in Africa de Sud. Potrivit primelor analize, specialiștii susțin ca mutația C.1.2 este asemanatoare cu varianta Delta. Institutul Național pentru Boli Transmisibile din Africa de Sud a dat semnalul luni și a a emis o alerta cu privire la evoluția C.1.2. Se pare…