Stiri pe aceeasi tema

- Grigore Lepadatu, manager general al companiei Publicar, povestește cu entuziasm despre începuturile companiei. În 2007, Publicar a pornit timid la drum, din pasiunea pentru mașini - ca o mica afacere ce se desfașura într-un birou de doar 15 mp. Astazi, dupa 14 ani de activitate, compania…

- Lucrari de modernizare la trecerea la nivel cu calea ferata, pe drumul national DN 22.D.R.D.P. Constanta anunta ca, in vederea efectuarii lucrarilor de modernizare la trecerea la nivel cu calea ferata, pe drumul national DN 22, km 246 985, se vor institui urmatoarele restrictii de circulatie: Etapa…

- Maurer Imobiliare reprezinta un nume cu rezonanța pe piața imobiliara din Romania, fiind compania care, in cei 15 ani de prezența pe piața imobiliara, a așezat pe harta extinderii sale orașe importante din țara.

- Șefa statului, Maia Sandu, a venit cu o explicație privind problema construcției unei hidrocentrale pe Nistru de catre Ucraina, care, potrivit unor specialiști de mediu ar pune in pericol aprovizionarea cu apa a țarii noastre. „Pe subiectul cantitații de apa nu exista acum un pericol, exista o problema…

- In ziua in care implinește 60 de ani, Nadia Comaneci vorbește despre viața ei actuala, in care cauta mereu echilibrul, dar care continua sa fie influențata de celebritatea atinsa cu mai mult de patru decenii in urma. Trecerea timpului pare ca e ușoara ca un fulg pentru Nadia. ...

- Multi soferi din Romania sunt amendati de politisti la trecerile de nivel cu calea ferata, chiar daca semnalele acustice si luminoase se pornesc in timp ce autovehiculele se afla pe calea ferata sau au depasit indicatorul rutier.

- Grupul Safewell din Ningbo (China) este un gigant in domeniul securitații, fiind producator de seifuri, protecție anti-furt și domeniul data cloud. Radio China Internațional a realizat un interviu cu Vicepreședintele Consiliului de Administrație al grupului Safewell, Wang Lei, in care vorbește despre…

- Din cauza ilegalitaților comise de o parte din dezvoltatorii imobiliari, au de suferit și constructorii de buna-credința. Declarația a fost facuta de edilul capitalei, Ion Ceban, in cadrul dezbaterilor publice privind situația din domeniul construcțiilor din capitala, menționind ca exista blocuri noi…