- Ministrul Justitiei din Ungaria, Varga Judit, a apreciat, sambata, in discursul tinut in localitatea harghiteana Siculeni, unde a avut loc comemorarea secuilor ucisi de trupele imperiale austriece in 1764, ca Romania ar fi meritat aderarea la Schengen, intrucat „face o treaba extraordinara” in ceea…

- Dupa votul de joi, din Consiliul JAI, unde Austria a blocat aderarea Romaniei la Schengen, președintele Klaus Iohannis spune ca „lipsa consensului este profund nedreapta pentru țara noastra și cetațenii romani”. Redam declarația președintelui, potrivit unui comunicat al Administrației Prezidențiale:…

- Cancelarul austriac Karl Nehammer (OVP) a declarat marți, cu o zi inainte de o vizita la Zagreb, ca Viena nu are o problema cu aderarea Croației la Schengen și a subliniat ca aceasta țara iși protejeaza bine frontierele. In schimb, el a precizat ca Romania, Bulgaria și Ungaria lasa migranții ilegali…

- Comisia Europeana a adoptat un ultim raport MCV pentru Romania, in care constata ca progresele din Justiție sunt conforme cu recomandarile facute și țara noastra va fi monitorizata mai departe doar prin mecanismele statului de drept, la fel ca toate celelalte state membre.