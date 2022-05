Vârful adversităţii Asa cum o sugereaza semnale venite in ultima vreme din multe tari, inclusiv din Australia, ofensiva chineza pe frontul comertului si investitiilor este extrem de intensa. Si, din cate se pare, Beijingul se asteapta la o contraofensiva de acelasi calibru: elementul politico-militar este fundamental, dar singurul front deschis in prezent este cel economic. In formularea inspirata a Secretarului de Stat Anthony Blinken, relatia americano-chineza va fi „de competitie atunci cand e cazul, de cooperare atunci cand e posibil, de adversitate atunci cand e necesar". Intre aceste trei varfuri - si apropiindu-se… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Casa Alba a anuntat marti lansarea unei initiative comune de supraveghere maritima in regiunea Indo-Pacific, la care iau parte SUA, Japonia, Australia si India, informeaza dpa, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- China i-a cerut luni presedintelui american Joe Biden sa nu-i „subestimeze” „determinarea ferma” de a-si „apara suveranitatea”, dupa ce liderul de la Casa Alba a declarat, in cursul vizitei sale in Japonia, ca SUA vor apara militar Taiwanul in cazul unui atac al

- Intrebat despre riscul tot mai mare de fragmentare a economiei globale in urma invaziei Rusiei in Ucraina, Malpass a spus ca a existat o dependenta excesiva de energia rusa si de lanturile de aprovizionare chineze si ca sunt necesare schimbari in curs. ”Acest lucru poate fi bun pentru China. Deoarece…

- Conducerea chineza trebuie sa aleaga de ce parte se afla in razboiul Rusiei impotriva Ucrainei și, daca China ajuta Rusia, aceasta va suferi consecințe grave atat din partea Statelor Unite, cat și a altor țari din lumea civilizata.Acest lucru a fost declarat luni in timpul unui briefing la Washington…

- Anthony Blinken, secretarul de stat al SUA (ministru de externe), a spus ca administrația de la Casa Alba nu va ezita sa impuna „costuri” Chinei, daca va continua sa apere acțiunile lui Vladimir Putin. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Reprezentanti și oficiali ai guvernelor SUA si Chinei s-au reunit luni la Roma pentru a aborda, intre altele, razboiul din Ucraina, subliniind in acest sens importanta mentinerii „deschise a liniilor de comunicare” intre cele doua puteri, relateaza EFE. Intalnirea, care s-a desfasurat timp de peste…

- Adunarea Generala a ONU a adoptat miercuri, in urale, o rezolutie in care se „cere Rusiei sa inceteze imediat utilizarea fortei impotriva Ucrainei”. Documentul a fost votat cu o majoritate covarsitoare de 141 de tari, 5 impotriva (Rusia, Belarus, Siria, Coreea de Nord și Eritreea) și 35 abțineri (intre…

- Rusia a folosit dreptul de veto, pentru a bloca in Consiliul de Securitate al ONU o rezoluție care condamna atacul Federației Ruse in Ucraina. 11 membri ai comitetului au votat in favoarea proiectului, in timp ce China, India și Emiratele Arabe Unite s-au abținut de la vot.