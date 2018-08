Stiri pe aceeasi tema

- Este cod roșu de canicula sambata in Spania, Portugalia, Croatia si Elvetia si coduri portocalii in 12 tari de pe continent, atat din vest, cat si din est. Cel mai cald va fi in peninsula iberica, unde temperaturi de peste 40 de grade vor fi frecvente, scrie digi24.ro.

- Avertizare de calatorii in Spania, Portugalia si Croatia din cauza caniculei extreme care s-a abatut peste Europa. Ministerul de Externe de la Bucuresti le-a recomandat cetatenilor sa evite deplasarile in cele trei tari intrucat meteorologii au emis cod rosu si portocaliu de

- Noi avertizari de canicula au fost emise in Europa. Sunt coduri rosii in Elvetia si Croația, unde sunt anuntate pentru miercuri temperaturi intre 33 si 36 de grade Celsius. In peninsula Iberica, in Franta, Italia, Grecia, Europa Centrala, dar si in statele baltice sunt coduri portocalii. Portughezii…

- Traficul rutier este deviat, miercuri dimineata, pe pasajul Basarab catre Piata Leu si pe breteaua dinspre Calea Grivitei, dupa ce un motociclist a pierdut controlul autovehiculului si a intrat intr-un parapet de pe partea stanga, anunta brigada Rutiera. Circulatia rutiera este deviata…

- Traficul rutier este deviat, miercuri dimineata, pe pasajul Basarab catre Piata Leu si pe breteaua dinspre Calea Grivitei, dupa ce un motociclist a pierdut controlul autovehiculului si a intrat intr-un parapet de pe partea stanga, anunta brigada Rutiera.

- UPDATE Ora – 16:14 Centrul INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Politiei Romane informeaza ca in judetul Neamt, circulatia rutiera pe DN15 Bacau – Piatra Neamt s-a reluat in conditii normale. Traficul fusese oprit pe ambele sensuri in zona localitatii Costisa, dupa ce furtuna a rupt un fir de inalta…

- Din cauza accidentului rutier ce a avut loc intre Eforie Nord si Eforie Sud pe DN39 traficul rutier a fost oprit citeva zeci de minute. Coloanele de masini se intind pe mai multi kilometri in ambele sensuri. In urma cu putin timp traficul a fost reluat pe cate o banda. Citeste si: LIVE. Imagini de la…

- Circulatia rutiera pe DN 67 C - Transalpina - a fost redeschisa, miercuri, pe tronsonul Ranca - Obarsia Lotrului. Traficul este permis doar in intervalul orar 08.00 - 20.00, anunta News.ro.Potrivit Politiei Valcea, in urma verificarilor s-a luat decizia redeschiderii DN 67 C pe tronsonul Ranca…