Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informatiilor difuzate intr-un material video realizat de Jet Propulsion Laboratory (JPL) din cadrul NASA, ploaia de meteori Lyride este activa pe cerul nocturn in perioada 14 aprilie - 30 aprilie. Apogeul acestui fenomen astronomic se va produce pe 22 aprilie. Pana la 20 de meteori…

- Celebrul protocol de cooperare intre Parchetul General si SRI a fost atat de secret, ca stia toata lumea de el. Toata lumea e un fel de a spune, dar stiau o gramada de procurori, judecatori, politicieni. Acum, insusi Traian Basescu...

- BSH Hausgerate GmbH, o companie a grupului Bosch a achizitionat 40 de hectare de teren in Simeria, unde va construi o fabrica de masini de spalat. Investitorii sustin ca vor fi create peste 700 de locuri de munca.

- Vizitatorii SIAB vor putea admira, pana pe 1 aprilie, noul model V60, adus direct de la Salonul Auto Internațional de la Geneva, dar și Volvo XC40 - votata Mașina Anului 2018 in Europa și Volvo XC60 - cea mai sigura mașina in 2017, conform Euro NCAP.

- Pentru saptamana viitoare, luni se preconizeaza ploaie, insa maxima termica va atinge 3 grade Celsius. Marti mercurul din termometre va arata o maxima de 7 grade Celsius si pentru tot restul saptamanii sansele de precipitatii scad pana la 10%. De miercuri se va simti incalzirea a vremii…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau doresc sa calatoreasca in Republica Bulgaria ca, in conformitate cu datele transmise de Institutul local de Meteorologie și Hidrologie bulgar, in perioada 22-23 martie 2018, intreg teritoriul R.Bulgaria va fi…

- METEO 21 martie. Meteorologii anunța vreme deosebit de rece in toata Romania, miercuri 20 martie. Miercuri se vor inregistrat precipitatii in cea mai mare aprte a tarii, iar la munte va ninge.

- Presedintele ALDE, Calin Popescu-Tariceanu, a vorbit, sambata, la Conferinta teritoriala de alegeri a filialei Olt, despre colegii sai de partid care se concentreaza prea mult pe partea administrativa a guvernarii si prea putin pe politica. Acesta a precizat ca principalul repros pe care il are pentru…