Stiri pe aceeasi tema

- Foarte rar localitați din Norvegia se gasesc in topul locurilor cu cele mai ridicate temperaturi din Europa, insa miercuri acest lucru s-a intamplat, iar temperaturile au ajuns la 32,7 grade in țara unde in lunile de vara rar temperaturile ”sar” de 25 de grade. Valul de caldura a facut ca temperaturile…

- Canicula topeste Romania! Vin zile cu temperaturi greu de suportat! Vor fi chiar si 34 de grade la umbra, spun meteorologii. Dar vom resimti un aer si mai fierbinte, mai ales in orase. Sufocati de caldura, romanii cauta deja refugiu la fantani si piscine. Meteorologii au anuntat ca urmeaza trei zile…

- Finalul lunii mai aduce vreme deosebit de calda pentru aceasta perioada, meteorologii luand in calcul chiar primele avertizari de canicula. Temperaturile vor ajunge la valori de peste 30 de grade Celsius, in special in zona de sud și sud-est.

- Un nou val de caldura a lovit orasul Karachi din sudul Pakistanului, cu temperaturi care ar putea ajunge pana la 45 de grade Celsius, la o saptamana dupa ce un fenomen similar a ucis peste 100 de persoane, au declarat marti autoritatile, potrivit DPA. Temperaturile au inceput sa creasca…

- Specialistii Unitatii de Combatere a Caderilor de Grindina Moldova 2 din Vrancea s-au intalnit cu fermierii locali pentru a discuta controversele legate de folosirea rachetelor pentru prevenirea fenomenelor meteorologice extreme.

- Vremea se afla intr-un proces de incalzire, astfel incat joi se vor atinge 31 de grade, cu 30 de grade in Bucuresti. Precipitatii se vor semnala doar pe arii restranse, in special la munte.

- Autoritatile medicale au declarat cod rosu de canicula in orasul Karachi din sudul Pakistanului, dupa ce temperaturile au trecut de 40 de grade Celsius si, chiar daca orasul se afla intr-o regiune de coasta, nu se mai inregistreaza nicio adiere de vant, conform DPA. "Le-am solicitat spitalelor,…

- Elena Mateescu, directorul Administratiei Nationale de Meteorologie, a prezentat un raport climatologic conform caruia Romania a intrat intr-un proces ireversibil de incalzire extrema din cauza caruia zona intinse ale tarii se vor transforma in desert incepand din urmatorii ani.