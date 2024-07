Stiri pe aceeasi tema

- Inca un centenar De data aceasta a fost semnalat de o candidata la examenul de absolvire a Programului de studii de conversie profesionala Pedagogia invațamantului primar și preșcolar din cadrul Facultatii de Litere a Universitatii „Vasile Alecsandri” din Bacau. Imprumutand ceva din stilul jurnalistic,…

- Sa citim ca la Paris! De bun gust si ispititoare este secventa aleasa de responsabilii cu politicile de evaluare in educatie pentru candidatii la bacalaureat care au avut de rezolvat subiectul nr. 1 la proba de simulare. Iata inceputul: „In fiecare dimineata, cand ies, oricat as fi de grabit, ma opreste…

- De la Freud citire Ati sesizat cu efort minim ca literele care compun numele anotimpului cald se regasesc in cel de-al treilea cuvant din titlu, ba chiar in grupe de cate doua litere, in ordine (-va-) si apoi inversate (-ar-). Sigmund Freud, medicul neuropsihiatru austriac, ne-a facut atenti asupra…

- Poliția Romana anunța prelungirea perioadei de inscriere pentru posturile scoase la concurs cu doua zile, noul termen limita fiind 7 iulie 2024. Inscrierile se efectueaza online pana la data de 7 iulie inclusiv, incluzand și zilele nelucratoare. Candidații trebuie sa se asigure ca dosarele de inscriere…

- La data de 26 iunie a.c., polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Traian au reținut pentru 24 de ore, un barbat de 42 de ani, banuit de comiterea infracțiunii de distrugere prin incendiere. Cel in cauza a fost introdus in Arestul I.P.J. Bacau. Din cercetari a rezultat ca, la data de 24 iunie a.c., barbatul…

- S-au implinit cinci ani de cand celebrul designer Karl Lagerfeld a parasit aceasta lume și acum i se aduce un omagiu cinematografic printr-un mini biopic cu titlul Becoming Karl Lagerfeld. Cum cele șase episoadele sunt relativ scurte, serialul se poate vedea ca pe un film mai lung, așa cum am facut…

- In cursul serii trecute, 25 iunie a.c., pompierii militari au fost solicitați sa intervina in comuna Helegiu, sat Helegiu, pentru localizarea și lichidarea unui incendiu produs la o construcție cu destinația de producție și comercializare in domeniul panificației. Pentru gestionarea operativa a situației…

- Pe 27 și 28 iunie sunt marcate, in Bacau, „Zilele Bibliotecii Județene „Costache Sturdza”, la implinirea a 131 de ani de la inființarea acestei instituții. La 27 iunie 1893, societatea „Cultura” inființa, in cladirea Primariei, prima biblioteca publica din Bacau. Printr-un apel semnat de primarul G.…