Stiri pe aceeasi tema

- Alege sa fii student la Litere! Universitatea „Valahia” din Targoviște Inscrierea la programul de studii de licența Limba și literatura romana – Limba și literatura moderna (engleza/franceza) din cadrul Facultații de Științe Politice, Litere și Comunicare se desfașoara in perioada 8 – 24 iulie 2024.…

- Sa citim ca la Paris! De bun gust si ispititoare este secventa aleasa de responsabilii cu politicile de evaluare in educatie pentru candidatii la bacalaureat care au avut de rezolvat subiectul nr. 1 la proba de simulare. Iata inceputul: „In fiecare dimineata, cand ies, oricat as fi de grabit, ma opreste…

- La inceputul lunii iulie, Societatea Antreprenoriala Studențesca a Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau a organizat o școala de vara pentru studenții universitații. Intitulata „ElevateYourIdea@UBc Summer School”, activitatea s-a desfașurat pe parcursul a cinci zile și a avut ca obiectiv simularea…

- In urma concursului desfașurat saptamana trecuta, Lect. univ. Dr. Violeta Hazaparu a fost reconfirmata in funcția de Decan al Facultații de Științe Economice, Juridice și Administrative din cadrul Universitații „George Bacovia” din Bacau, obținand un nou mandat pentru urmatorii 5 ani. Cu o vasta experiența…

- De la Freud citire Ati sesizat cu efort minim ca literele care compun numele anotimpului cald se regasesc in cel de-al treilea cuvant din titlu, ba chiar in grupe de cate doua litere, in ordine (-va-) si apoi inversate (-ar-). Sigmund Freud, medicul neuropsihiatru austriac, ne-a facut atenti asupra…

- Subiect al facultatii de profil Aula Universitatii „Vasile Alecsandri” din Bacau a gazduit ceremonia de sustinere publica a tezei de abilitare in Științe umaniste, domeniul Filologie, de catre conf. univ. dr. Luminita Druga, de la Facultatea de Litere, directoarea Departamentului de limba si literatura…

- In data de 18 mai 2024, la sediul Facultații de Științe Economice din cadrul Universitații „Vasile Alecsandri” din Bacau, se va desfașura Concursul regional pe teme economice „Ion Ionescu de la Brad”. Evenimentul este rezultatul colaborarii Facultații de Științe Economice a Universitații „Vasile Alecsandri”…

- Facultatea de Litere, din cadrul Universitatii „Vasile Alecsandri” din Bacau, a organizat, ȋn perioada 18-19 aprilie 2024, ediția a XVII-a a Sesiunii stiintifice a studenților și masteranzilor, Modele pentru un dialog continuu, cu desfașurare onsite și online. Manifestarea a reunit peste 60 de studenți…