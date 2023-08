Daca la 1 septembrie credeați ca veți scapa de canicula, v-ați inșelat! Meteorologii au o veste proasta pentru noi toți: vor fi temperaturi ridicate pana in a doua jumatate a lui septembrie, mai ales in regiunile sud-estice. Suntem in plin sezon canicular și așteptam cu ardoare sa vina toamna. Meteorologii nu ne dau nicio speranța in acets sens. Vara nu lasa loc toamnei. Administrația Naționala de Meteorologie a anunțat astazi ca, in urmatoarele patru saptamani, vor fi temperaturi mai ridicate decat cele normale in majoritatea regiunilor țarii, in special sud-estul va fi cel mai afectat. In saptamana…