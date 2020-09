Vara se prelungeşte. Cum va fi vremea la începutul lunii octombrie A doua saptamana din septembrie aduce temperaturi ridicate pentru aceasta data. In zona de campie se vor inregistra 33 de grade Celsius. De maine, temperaturile mai scad in nord-vestul țarii, unde se vor inregistra cel mult 20-21 de grade Celsius. In restul țarii, vremea ramane calda, cu maxime de peste 30 de grade. In zilele […] Source Citeste articolul mai departe pe emaramures.ro…

Sursa articol si foto: emaramures.ro

