Vara se întoarce! Temperaturi de până la 35 de grade Meteorologii anunța temperaturi de vara in mai multe zone ale țarii. Vremea se incalzește semnificativ incepand de astazi, temperaturile ajungand pana la 35 de grade zilele urmatoare. Astazi, vremea se va incalzi in toate regiunile. Cerul va fi variabil, temporar noros in nordul țarii, unde numai pe arii restranse se vor semnala ploi slabe de scurta durata. Vantul va sufla slab și moderat, cu intensificari in zona montana inalta, iar pe spații mai mici și la cote mai reduse și in Transilvania. Temperaturile maxime se vor incadra intre 20…21 de grade in Maramureș și nord-estul Transilvaniei… Citeste articolul mai departe pe universulargesean.ro…

Sursa articol si foto: universulargesean.ro

Stiri pe aceeasi tema

