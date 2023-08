Vara rămâne și în septembrie, nu scăpăm de caniculă! Anunțul meteorologilor Meteorologii anunta temperaturi mai ridicate decat cele normale pana la jumatatea lunii septembrie in cea mai mare parte a tarii, mai ales regiunile sud-estice. Saptamana 21.08.2023 – 28.08.2023Valorile termice vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru aceasta saptamana, pe intreg teritoriul Romaniei. Regimul pluviometric va fi deficitar in cea mai mare parte a tarii, dar mai ales in zona Carpatilor Meridionali si Occidentali. Saptamana 28.08.2023 – 04.09.2023Temperaturile medii vor fi mai ridicate decat cele specifice pentru acest interval in jumatatea estica a tarii, dar mai ales regiunile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

