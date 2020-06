Stiri pe aceeasi tema

- Elevii de clasa a VIII-a și cei de clasa a XII-a se pregatesc pentru Evaluarea Naționala, respectiv examenul de Bacalaureat in cele mai sigure condiții, avand in vedere contextul epidemiologic și starea de alerta. La nivelul instituțiilor de invațamant din orașul Mioveni peste 90% dintre absolvenții…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie, a anuntat ca elevii care din motive medicale vor participa la etapa speciala a examenelor finale – Evaluare Nationala sau Bacalaureat – si care au sustinut una dintre probe in prima etapa nu vor sustine din nou acea proba. Ea a aratat ca absolventii…

- Evaluarea Naționala și Bacalaureat. La sesiunile speciale, elevii nu vor mai trebui sa repete probele deja susținute in cele normale. Sesiunile speciale de la Evaluarea Naționala și Bacalaureat organizate pentru elevii care, din motive de sanatate, nu vor putea participa la prima sesiune vor recunoaște…

- Teleșcoala continua pana pe 12 iunie, odata cu incheierea oficiala a cursurilor anului școlar 2019-2020. Absolvenții de clasa a VIII-a intra in ultima saptamana de pregatire pentru probele de examen care incep pe 15 iunie. In ultima saptamana de cursuri televizate „orele” vor avea o durata de 48 de…

- In contextul epidemiologic actual, Monica Anisie, ministrul educatiei si cercetarii, a aprobat Ordinul privind organizarea sesiunilor speciale de Evaluare Nationala si Bacalaureat pentru absolventii care nu vor putea participa la prima sesiune, in vederea asigurarii egalitatii de sanse, se arata intr-un…

- Elevii de clasa a VIII-a incheie anul școlar pe 5 iunie, data pana la care vor avea și mediile incheiate și vor fi și inscriși de școli la examenul de Evaluare Naționala. Absolvenții de gimnaziu din seriile anterioare se pot inscrie la examenul din acest an in aceeași perioada cu cei din seria curenta,…

- Ministrul Educatiei, Monica Anisie , a anunțat ca, in condițiile unei medii sub 5,00 pe primul semestru, elevii in cauza nu risca sub nicio forma corigența pe vara, intrucat evaluarea pe semestrul al II-lea va fi facuta astfel incat toti elevii sa poata trece anul. Vor da o lucrare, vor fi puși sa faca…

- Acestea sunt prevazute in ordinul ministrului Educatiei privind aprobarea programelor pentru Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII-a si pentru probele scrise ale examenului national de Bacalaureat in anul scolar 2019 – 2020. Ordinul de ministru cuprinde in anexe noile programe pentru:…