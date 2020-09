Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturile se mențin și astazi la valori peste cele normale in aceasta perioada a anului. Cerul va fi variabil, cu unele innorari in zona de munte, unde izolat va ploua. Vantul va sufla slab, cu ușoare intensificari, pe arii restranse, in regiunile sudice, anunța ANM.n Dobrogea, sfarșitul de saptamana…

- Vremea va fi predominant frumoasa si calda pentru prima decada a lunii septembrie. Prognoza meteo pana miercuri, 9 septembrie 2020. Cerul va fi variabil duminica in regiunile nordice si la munte si mai mult senin in restul tarii. Vantul va sufla slab si moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse…

- PROGNOZA METEO DUMINICA Vremea va fi predominant frumoasa și calda pentru prima decada a lunii septembrie. Cerul va fi variabil in regiunile nordice și la munte și mai mult senin in restul țarii. Vantul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificari in prima parte a intervalului pe litoral,…

- Vremea a fost predominant frumoasa. Cerul a fost variabil, mai mult senin noaptea si dimineata. Vantul a suflat slab la moderat, cu unele intensificari in zona montana inalta de pana la 54 km/h la statia meteo Iezer. Temperaturile maxime au fost cuprinse intre 24 de grade la Ocna Sugatag si 26 de grade…

- PROGNOZA METEO VINERI IN ȚARA Vremea va fi predominant frumoasa, dar calduroasa dupa-amiaza in regiunile sudice, sud-estice și pe arii restranse in cele vestice. Cerul va fi variabil, mai mult senin dimineața și noaptea. Vantul va sufla slab și moderat, cu unele intensificari in zona…

- Vremea se pastreaza calduroasa in cea mai mare parte a țarii. Temperaturile ajung pana la 33 de grade Celsius. Se anunța o vreme calduroasa in aceasta dupa-amiaza in cea mai mare parte a zonelor de campie și de podiș, iar in sud-estul țarii pe suprafețe mici va deveni caniculara. Cerul va fi variabil,…

- PROGNOZA METEO LA NOAPTE. Cerul va fi mai mult senin, exceptand in primele ore ale intervalului zona montana, unde vor fi unele innorari și izolat se vor semnala ploi de scurta durata și descarcari electrice. Vantul va sufla slab și moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse intre 11 și 23 de…

- PROGNOZA METEO LUNI In cursul zilei vremea se va menține in general instabila, cu innorari temporar accentuate. In special in nordul, centrul, estul și sud-estul țarii, precum și in zonele de munte vor fi perioade cu averse, descarcari electrice, intensificari de scurta durata ale vantului ce vor…