- Pregatirile pentru organizarea sarbatorilor de iarna au inceput, la Brașov, a anunțat joi Primaria, care i-a cheamat pe brașoveni sa aleaga tematica sarbatorilor. Este pentru prima data cand pregatirile au inceput inca din luna mai, iar propunerile localnicilor sunt luate in considerare pentru evenimentul…

- Primaria Brașov a inceput pregatirile pentru organizarea sarbatorilor de iarna. In cadrul evenimentului ,,Brașov, oraș din poveste”, și a targului de Craciun. Acest eveniment vine cu doua noutați in acest an, pe de o parte, conceptul sarbatorilor de iarna se creeaza impreuna cu brașovenii, iar, pe de…

- Atunci cand intri intr-o bucatarie bine organizata te simți mult mai inspirat sa incerci rețete noi și sa gatești cu drag pentru familia ta. Așa ca daca iți dorești sa schimbi atmosfera din bucatarie și sa eficientizezi tot spațiul de care dispui, iata cateva sfaturi care te-ar putea ajuta sa obții…

- FAN Delivery, platforma online de personal shopping cu livrare rapida, lansata de cea mai mare companie de curierat, FAN Courier, se lanseaza incepand de luna aceasta si in municipiile Iasi si Brasov. Costul transportului prin FAN Delivery este de 1 leu, in prima luna de la lansare. "FAN Delivery, platforma…

- Un proiect de blocuri in Copou a starnit deja nemultumirea vecinilor. In Bucium se pregatesc 20 de vile. Peste 20 de proiecte urbanistice vor fi dezbatute la Primarie in urmatoarele doua saptamani. Unele proiecte vizeaza investitii de amploare, altele cu siguranta vor starni discutii aprinse. In ultima…

- Pregatirile pentru cursul festiv si banchetul de final de an au inceput deja la majoritatea scolilor, iar parintii pun bani deoparte inca de la inceputul anului scolar, anticipand cheltuielile care, in functie de caz, pot ajunge si la cateva mii de lei. Practic, un pachet standard pentru cursul festiv,…

- Organizatorii au transmis catre Primaria Constanta notificarea privind organizarea adunarii publice din 26.03.2022 care are drept scop sensibilizarea autoritatilor decidente pentru redeschiderea Spitalului de Boli Infectioase Urmeaza avizarea dupa invitatia la comisie Organizatorii adunarii publice…

- Locuitorii a doua comune din judetele Covasna si Brasov cerusera modificarea traseului invocand motive economice si de mediu, dar CNAIR nu a tinut cont de petitii. Autostrada care va lega Bacaul de Brasov va avea 162 de kilometri si va costa aproximativ 3,5 miliarde de euro.