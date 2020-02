Vara neasteptat de calduroasa in Antarctica: Cea mai ridicata temperatura in ultimii 60 de ani In zona argentiniana a Antarcticii s-a inregistrat joi cea mai calduroasa zi a verii australe de la inceputul masuratorilor meteorologice in regiune, in 1961, a anuntat Serviciul National de Meteorologie din Argentina.



La pranz, la baza Esperanza, o statie stiintifica apartinand Argentinei, temperatura a atins 18,3 grade Celsius, transmite AFP.



Conform meteorologilor argentinieni, este vorba de un nou record de temperatura. Precedentul record a fost de 17,5 grade Celsius si a fost inregistrat la 24 martie 2015.



La baza Marambio, o alta statie stiintifica, temperatura… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

