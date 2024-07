„Vara ne facem sanie.” Pachetele turistice pentru iarnă, mai ieftine Pachete turistice pentru iarna Rezervarile pentru pachetele turistice de iarna au crescut in aceasta perioada cu 10% fata de anul trecut. Ofertele de vacanta in destinatiile din Romania sunt cu 10 – 20% mai ieftine fata de preturile standard ale pachetelor turistice, arata datele unui turoperator de pe piata locala de turism. „In aceasta perioada a inceput programul „Inscrieri Timpurii” pentru achizitionarea de pachete turistice in sezonul de iarna, in Romania. Gradul de interes pentru rezervarea pachetelor de iarna este in crestere cu aproximativ 10% fata de anul trecut. Ultimii ani au demonstrat… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

