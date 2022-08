Vara molimelor. Schimbările climatice pot agrava 58% dintre bolile infecțioase la om Potrivit unui studiu, schimbarile climatice ar putea exacerba mai mult de jumatate din bolile infecțioase cu care oamenii intra in contact in intreaga lume, de la viruși obișnuiți la boli mortale precum ciuma. Dintre cele 375 de maladii umane, 218 dintre ele, adica 58%, ar putea fi afectate de schimbarile climatice, a dezvaluit studiu realizat […] The post Vara molimelor. Schimbarile climatice pot agrava 58% dintre bolile infecțioase la om first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat al SUA Antony Blinken a descris luni (8 august) declarațiile facute de China conform carora va inceta cooperarea cu Statele Unite legat de schimbarile climatice drept „pedepsirea intregii lumi, și in special a lumii in curs de dezvoltare”. Blinken a discutat și despre conflictul din…

- Schimbarile climatice joaca un rol crucial in determinarea distribuției speciilor umane pe Terra. De asemenea, ele sunt foarte importante și in ceea ce privește diversificarea umanitara pe planeta, arata un nou studiu realizat de catre cercetatori. Afla ce impact au schimbarile climatice asupra omenirii,…

- Marți, 26 iulie 2022, ministrul Petre DAEA a coordonat, la sediul MADR, ședința Comitetului interministerial pentru gestionarea efectelor produse de schimbarile climatice in agricultura, in prezența tuturor membrilor care fac parte din aceasta structura. Conducerea MADR a stabilit realizarea unei analize…

- Urșii polari infometați incep sa caute mancare prin gropile de gunoi, pe masura ce habitatul lor inghețat dispare, potrivit unui raport publicat in revista Onyx, citat de Reuters. Acest lucru duce la conflicte mortale cu oamenii, chiar și in zone in care urșii polari nu au reprezentat pana acum o amenințare…

- Noua Zeelanda a dezvaluit un plan de taxare a emisiilor ovinelor și bovinelor, in incercarea de a combate una dintre cele mai mari surse de gaze cu efect de sera din țara, scrie BBC. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Colegiul Tehnic Forestier este implicat din septembrie anul trecut intr-un proiect derulat la nivel național de Asociația Reper21, proiect intitulat ”Orașe reziliente” și care iși propune sa implice tinerii in soluții pentru schimbarile climatice.

- Problemele cauzate de schimbarile climatice au nevoie de decizii curajoase, in urma colaborarii intre instituții, a declarat miercuri premierul Nicolae Ciuca. El a condus prima reuniune a Comitetului interministerial privind schimbarile climatice, a carui infiintare si functionare reprezinta jalon prevazut…

- Peste doua treimi dintre cetațenii Republicii Moldova sunt interesați ori s-au gandit intr-o oarecare masura la tema schimbarilor climatice și peste 80% spun ca despadurirea și arderea combustibililor fosili cauzeaza aceasta problema, arata barometrul opiniei publice realizat de IMAS la comanda AO „Green…