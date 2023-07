Stiri pe aceeasi tema

- De la inceputul lunii iunie, in Canada ard incendii masive de vegetație. In prezent, exista 416 incendii active in Canada - 215 dintre incendii sunt considerate "scapate de sub control", spune Centrul canadian Interagency Forest Fire Center, citat de TheBlaze.Fumul gros a acoperit nord-estul Statelor…

- Fulgerele și vremea neobișnuit de calda sunt de vina pentru incendiile din Canada, potrivit experților. Incendiile de padure din Canada sunt un fenomen general, in special in vestul țarii, dar este „neobișnuit” sa le vedem pe ambele coaste in același timp, a explicat un oficial din cadrul Ministerului…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informeaza cetatenii romani care se afla, tranziteaza sau intentioneaza sa calatoreasca in partea de nord-est a Statelor Unite ale Americii (Marile Lacuri, New York, Washington DC, Baltimore, Carolina de Nord, Carolina de Sud) ca autoritatile

- Incendiile de vegetație din Canada au facut ca o parte uriașa din continentul nord-american sa fie acoperita de fum, inclusiv New York, unde panorama metropolei și chiar și Statuia Libertații au fost invaluite, marți, de o ceața portocalie, scrie BBC.

- Quebec devine epicentrul incendiilor de padure din Canada. Circa 160 de focare erau active marti in Quebec, devenit epicentrul incendiilor de padure din Canada, provocand o deteriorare a calitatii aerului dincolo de granite, relateaza AFP. CITESTE SI 'Padurea de nori' din Costa Rica, amenintata…

- Aproximativ 25.000 de canadieni au fost fortati sa isi paraseasca locuintele dupa ce aproximativ 100 de incendii forestiere au cuprins provincia Alberta, ceea ce constitue o situatie fara precedent, a declarat sambata premierul provinciei, informeaza duminica AFP.

