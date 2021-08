Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis sambata un cod galben de instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitati de apa insemnate in cea mai mare parte a tarii, inclusiv in Bucuresti, valabil pana duminica seara la ora 23:00. De la ora 15.00, intra in vigoare un cod portocaliu de ploi abundente pentru 10 judete…

- AVERTIZARE METEOROLOGICA COD GALBEN Fenomene vizate: instabilitate atmosferica temporar accentuata, cantitați de apa insemnate Interval de valabilitate: 28 august, ora 10:00 – 29 august, ora 23:00 In intervalul menționat, in cea mai mare parte a țarii vor fi averse, descarcari electrice, intensificari…

- Autoritatea de Meteorologie a transmis o avertizare Cod Portocaliu de ploi abundente (pana la 90 l/mp) pentru județele Caraș-Severin, Mehedinți, Gorj, Valcea, Argeș, Dambovița, Prahova, Brașov, Sibiu, Covasna și zona de munte a județelor Hunedoara, Alba și Buzau, incepand de pe 28 august, ora 15:00…

- Vești proaste pentru romani. Vremea se strica și mai rau sambata. ANM a emis o atentionare Cod galben de ploi abundente va afecta total sau partial, incepand de astazi dupa-amiaza, 27 de judete. Astfel, potrivit meteorologilor, in intervalul 28 august, ora 15:00 – 29 august, ora 23:00, vor fi averse,…

- Meteorologii au emis, sambata, o avertizare cod portocaliu pentru zece județe din țara, unde sunt așteptate ploi abundente. De asemenea, aproape toata țara se afla sub cod galben pana duminica seara. Codul portocaliu de ploi abundente intra in vigoare, sambata, la ora 15:00 și va fi valabil pana duminica…

- Noi alerte cod galben si cod portocaliu de caldura si disconfort termic au fost emise vineri de meteorologi, pentru mare parte din țara. Valul de caldura va persista și in prima parte a saptamanii viitoare in regiunile sudice și sud-estice . Aici disconfortul termic se va menține deosebit de accentuat.…

- Hidrologii au emis mai multe avertizari de inundații pentru bazinele raurilor din aproape toata țara. Pe afluenții mici aferenți sectorului aval S.H. Dej e in vigoare un COD PORTOCALIU. Conform hidrologilor, vor fi afectate bazinele raurilor din 32 de județe – Cluj, Maramureș, Bistrița-Nasaud, Bihor,…

- Meteorologii au emis, duminica, o avertizare Cod portocaliu de ploi puternice si instabilitate atmosferica pentru zona Dobrogei. Avertismentul este valabil pana seara. O alta alerta de Cod galben vizeaza Capitala și 28 de judete. Cantitatile de precipitatii pot depasi 30 de litri pe metru patrat, iar…