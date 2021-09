Stiri pe aceeasi tema

- Media temperaturii la suprafata solului din Europa in perioada iunie-august s-a situat cu aproape 1 grad Celsius peste media din 1991-2020, vara anului 2021 devenind astfel cea mai calduroasa vara de pana in prezent, potrivit Serviciului Copernicus privind Schimbarile Climatice, relateaza DPA, citata…

- Europa a avut parte in acest an de cea mai calduroasa vara inregistrata pana in prezent, temperaturile depasind usor precedentele doua cele mai ridicate valori consemnate in perioada iunie-august, au anuntat marti oameni de stiinta din cadrul serviciului Copernicus al Uniunii Europene, relateaza…

- Cu efecte mai severe si intr-un ritm mai accelerat, incalzirea globala ar putea atinge pragul de +1,5 grade Celsius in jurul anului 2030, cu zece ani mai devreme decat estimarile, amenintand cu noi dezastre ”fara precedent” omenirea lovita deja de valuri de canicula si inundatii, potrivit AFP, citata…

- Reducerea cantitații de dioxid de carbon eliberat in atmosfera nu este suficienta pentru a rezolva criza climatica, lumea trebuie sa acționeze rapid in privința unui alt gaz cu un puternic efect de sera, metanul, pentru a opri creșterea alarmanta a temperaturilor globale, avertizeaza experții din Grupul…

- Vremea va fi calduroasa, cu maxime de 34-35 de grade Celsius, iar disconfortul termic va fi accentuat, miercuri și joi, in București. Potrivit prognozei speciale a ANM, de miercuri de la ora 10.00 pana joi la ora 9.00, vremea va fi calduroasa, iar indicele temperatura-umezeala (ITU) va depași…