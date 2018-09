Stiri pe aceeasi tema

- Meteorologii au emis miercuri o informare meteo de ploi, vant si grindina pentru cea mai mare parte a tarii, pana vineri dimineata. Din noaptea de miercuri spre joi, Capitala si 17 judete intra sub cod galben de ploi puternice, in vigoare pana joi seara.

- Meteorologii au emis o avertizare Cod portocaliu de ploi abundente in opt judete din Transilvania si Moldova, dar si un Cod galben de instabilitate atmosferica si cantitati de apa insemnate pentru mai mult de jumatate din tara, valabile pana miercuri seara. Read More...

- Meteorologii au emis o prognoza meteo și au anunțat cum va fi vremea in perioada urmatoare. Daca ai planuri de concediu, atunci afla daca vei avea parte de timp frumos sau de ploi! Cum va fi vremea in iulie, august și septembrie?

- Vremea severa din ultimele zile a provocat pagube in toata țara, zeci de locuințe, anexe gospodarești, curți, beciuri și subsoluri fiind inundate in ultimele 24 ore. ANM a emis 80 de avertizari meteo iar pompierii au intervenit in 22 de localitați din 14 județe și municipiul București. La…

- Vremea va fi calda in cea mai mare parte a țarii, dar instabila. Cerul va avea innorari temporar accentuate și vor fi averse, descarcari electrice și intensificari de scurta durata ale vantului....

- Vremea rea pune stapinire pe toata tara. Administratia Nationala de Meteorologie(ANM) emis o alerta de ploi torentiale si furtuni puternice pentru toate regiunile, incepand de sambata, ora 14.00, si pana luni, 18 iunie, ora 10.00

- Meteorologii de la ANM au anunțat ca la Cluj va fi un început de satpamâna calduros, dar se anunța ploi în aproape fiecare zi.Luni, temperaturile vor fi cuprinse între 27 grade Celsius și 16 grade Celsius. Cerul va fi temporar noros, fiind anunțate averse cu descarcari…