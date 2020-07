Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite ale Americii se apropie de un nivel record, potrivit datelor raportate miercuri la orele 20.30 (joi, 00.30 GMT) de Universitatea Johns Hopkins, noteaza AFP. Peste 35.900 de noi cazuri de COVID-19 au fost inregistrate in 24 de ore, ridicand numarul total al contaminarilor pe teritoriul…

- Candidat la președinția Statelor Unite ale Americii, democratul Joe Biden a declarat ca George Floyd, americanul de culoare ucis la finalul lunii mai, „va schimba lumea”, informeaza BBC.Aflat in Houston, Texas, Joe Biden s-a intalnit cu familia lui George Floyd. La final, rivalul lui Donald Trump a…

- Romanii iși fac calcule unde sa-și petreaca vacanța din acest an dupa perioada de izolare cauzata de pandemia de Covid-19. Sumele pe care le vor scoate din buzunar pentru o vacanța, spre exemplu, in Mamaia sunt mult mai mari decat in Bulgaria sau in Grecia. Vacanțele in Mamaia sunt mult mai scumpe decat…

- Lumea sportului a fost oprita brusc la inceputul acestui an din cauza pandemiei de Covid-19, iar toți sportivii au fost nevoiți sa se retraga la domicilii, in carantina. Competițiile au fost amanate și anulate, chiar și cele mai importante, precum Jocurile Olimpice de la Tokyo și Euro 2020. Momentan,…

- Organizatia Internationala a Muncii (OIM) atrage atentia ca anul acesta lucratorii se afla in prima linie, desi toata lumea este afectata de pandemia de Covid-19 si de criza globala, iar adoptarea unor practici sigure la locul de munca este esentiala, informeaza un comunicat al Inspectiei Muncii.…

- Artiom Karamyan (40 de ani), fost jucator la Rapid, FCSB și Poli Timișoara se afla in prezent in SUA, țara puternic afectata de pandemia de coronavirus. Armeanul se afla in Los Angeles, oraș despre care spune ca nu este la fel de afectat de COVID-19 precum New York, și a dat detalii despre situația…

- Șefa Fondului Monetar Internațional (FMI), Kristalina Georgieva, revine cu avertizari privind efectele coronavirusului asupra economiei mondiale. In opinia sa, pandemia de COVID-19 va duce economia globala intr-o criza cum a fost in 1930. In urma cu 90 de ani a fost Marea Depresiune, adica: falimente,…

- Lumea nu va mai fi niciodata la fel, chiar daca experții vor gasi un vaccin pentru coronavirus, atrage atenția dr. Anthony Fauci, un expert in boli infecțioase din Statele Unite ale Americii, care a fost ales de Donald Trump sa combata pandemia de pe taramul american.