„Vara în culori” la Biblioteca Județeană „Lucian Blaga” Alba Consiliul Județean Alba și Biblioteca Județeana „Lucian Blaga” Alba vor relua, incepand cu aceasta luna, seria de activitați in aer liber dedicate in special copiilor și reunite sub denumirea generica 3.7 Ateliere educative. Atelierele educative au scopul de a familiariza copiii cu serviciile oferite de biblioteca și cu colecțiile de carte ale bibliotecii, prin intermediul unor activitați culturale și recreative. Desfașurata sub genericul „Vara in culori”, prima activitate din aceasta serie se va desfașura in curtea bibliotecii, vineri, 30 iulie 2021, incepand cu ora 10:00. Activitatea va debuta… Citeste articolul mai departe pe proalba.ro…

