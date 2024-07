Stiri pe aceeasi tema

- Trupa timișoreana Pandora a revenit in fața publicului de acasa cu un concert special care a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute pe terasa Porto Arte din Timișoara. Formația a luat naștere la sfarșitul anului 2010 și dupa primul concert susținut in luna mai a anului urmator a avut parte de o recunoaștere…

- Cea de-a 20-a ediție a festivalului Road Patrol MC Romania Bikers Festival , care a avut loc la sfarșitul saptamanii trecute la Poligonul AJVPS Timișoara, langa Padurea Verde, a strans laolalta un public care a savurat pe deplin evenimentele puse la cale de organizatorii manifestarii. Dincolo de concerte,…

- Documentarul de lung metraj „Swamp City”, care prezinta scena muzicala underground din Timișoara in primul deceniu de dupa caderea regimului comunist, va fi proiectat in cadrul festivalului Electric Castle, la Cluj. Proiecția va avea loc in data de 18 iulie la ora 13.45 in cadrul evenimentelor derulate…

- Institutul Francez din Timișoara organizeaza intre 7 și 30 iunie o noua ediție a festivalului „Impuls”, inceput in urma cu șapte ani, care iși propune sa aduca evenimente artistice pentru toate categoriile de public, in cartierele periferice ale orașului, și sa stabileasca legaturi intre artiști europeni…

- Spectacolul „Ora Londrei”, jucat de elevii de la Colegiul Național „Constantin Diaconovici Loga” din Timișoara a reușit sa stranga 35 de mii de lei. Banii vor merge catre aparate de monitorizare a funcțiilor vitale ale copiilor internați la Spitalul de Copii „Louis Țurcanu”. Piesa s-a jucat in cadrul…

- Vineri seara, Vlady Cnejevici, Teo Boar și Dorin Andone – membrii formației Trupa cu Valoare Adaugata – au susținut un spectacol plin de culoare pe malul Begai, la Porto Arte, unde sub genericul Sunt un frate tanar au readus in memoria publicului cantecele și poeziile interpretate de Florian “Moțu”…

- Cea de-a doua ediție a festivalului „Intoarcerea la Folk”, care se va desfașura la sfarșitul acestei saptamani in parcul Caminului Cultural din Giroc, va cuprinde și un moment special in memoria profesorului Ioan Matasaru, inițiatorul primului grup de chitariști din Romania, numit Flores, aparut in…

- Manifestarile prilejuite de Ziua Europei la Timișoara au inclus și un spectacol deosebit desfașurat in Piața Victoriei, unde alaturi de invitata speciala Sonique au susținut momente muzicale și Corala Contrast, orchestra simfonica „Lira” și orchestra Ansamblului „Timișul”. Printre invitații serii s-au…