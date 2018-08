Stiri pe aceeasi tema

- Pilotii angajati direct de Ryanair din Irlanda se vor alatura colegilor lor din Suedia si Belgia care vor declansa o miscare de protest in data de 10 august, a cincea greva de o zi pe piata locala a operatorului aerian irlandez, transmite Reuters, preluata de Agerpres. Joi, la Bursa de la Dublin, acţiunile…

- Uniunea Europeana va oferi guvernelor statelor membre cate 6.000 de euro pentru fiecare imigrant pe care il preiau de pe vasele din Mediterana, potrivit Financial Times. Comisia Europeana va publica marti propuneri de stopare a valului de imigranti in Europa. Intre acestea se numara sprijinirea statelor…

- Romania, Ungaria si Slovenia sunt tarile care au inregistrat, in perioada 2000 - 2016, cea mai mare crestere din Uniunea Europeana a ponderii numarului de salariati in sectorul guvernamental. La nivelul Uniunii Europene procentul s-a menţinut aproape stabil, între 15% şi 17% din numărul…

- Cele 12 licee implicate in programul intitulat "Liceele agricole - Hub-uri locale pentru dezvoltarea fermelor mici si mijlocii" asteapta, la inscrierea din aceste zile, peste 600 de tineri interesati de o cariera in acest domeniu. Liceele au pregatit oferte educationale atractive si relevante pentru…

- Initiativa a apartinut presedintelui francez Emmanuel Macron, iar noua forta militara va avea ca scop coordonarea soldatilor intr-un mod rapid pentru a gestiona crize din intreaga lume. Ministrii Apararii din Franta, Germania, Belgia, Marea Britanie, Danemarca, Olanda, Estonia, Spania si Portugalia…

- Exprimat in euro, in semestrul doi al anului 2017, Romania a avut un pret de 3,1 euro per 100 kWh, cu putin sub jumatate din pretul mediu din UE (de 6,3 euro per 100 kWh), se arata intr-un raport al Eurostat. Alte state-membre cu preturi sub media europeana sunt Croatia si Ungaria (3,7 euro), Bulgaria…

- Festivalul International de Statui Vivante, editia a VIII-a, se va desfasura incepand de marti pana pe 28 mai si va reuni artisti din Olanda, Portugalia, Spania, Macedonia, Anglia, Ucraina si Germania. Festivalul, organizat de Teatrul Masca, va fi deschis marti in gradina Casei Filipescu Cesianu, cu…

- Prezentatoarea de televiziune Marina Almașan a comentat despre punctajul primit de reprezentanții Moldovei din partea Romaniei la concursul Eurovision 2018. Netta Barzilai (Israel) a castigat Eurovision 2018 , gratie voturilor publicului, care au ajutat-o pe artista sa ocupe prima pozitie. Romania a…