Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD de Suceava, Mirela Adomnicai, susține ca toți primarii din județ așteapta cu interes implementarea Programului Național de Investiții , fiindca pana acum nu au dispus de fonduri pentru lucrari de anvergura. Parlamentara spune ca primarii vor sa se finalizeze cat mai repede procesul de…

- Unul dintre pelerinii care vin de 15 ani la Manastirea Sihastria Putnei ii cere arhiepiscopului Sucevei și Radauților, IPS Calinic, sa suplimenteze locurile de cazare la acest lacaș de cult. ”Puteți propune suplimentarea locurilor de cazare la Manastirea Sihastria Putnei? Este manastirea de suflet…

- Patrick are doar 6 ani și de jumatate de an traiește un coșmar. A fost diagnosticat cu o forma de leucemie și a avut nevoie urgenta de un transplant de maduva. Cu ajutorul Asociației Salveaza o Inima, micuțul a fost deja operat la o clinica din Turcia. Familia trebuie acum sa plateasca intervenția chirurgicala.…

- Foresta Suceava și-a consolidate poziție secunda in clasamentul turneului play-off al seriei I a Ligii a III-a de fotbal dupa ce a trecut clar, la finele saptamanii trecute, de Hușana Huși. Pe gazonul foarte bun al stadionului ”Areni”, formația sucevena a facut un joc la fel de bun și s-a impus cu 5-1.…

- In fiecare an, pe 18 aprilie, este sarbatorita Ziua internationala a monumentelor si siturilor. Comitetul International al Monumentelor si Siturilor – ICOMOS a stabilit aceasta data in 1982 si a adoptat-o anul urmator, in cadrul celei de-a 22-a Conferinte Generale a UNESCO. Ziua internationala a monumentelor…

- „Dulcinella” vine acum, in prag de sarbatori pascale, cu sase oferte ce nu trebuie ratate. „Ziua ta un pic mai dulce” este mottoul atelierelor de cofetarie artizanala „Dulcinella”, ateliere in care se fac produse de cofetarie, patiserie si placintarie traditionale moldovenesti, dar si inovatoare, in…

- In baza informațiile existente la nivelul Garzii Forestiere Suceava, cu sprijinul polițiștilor din cadrul I.P.J. Suceava – Biroul Protecția Fondului Forestier și Piscicol, in perioada 06 – 14.04.2022, au fost efectuate verificari specifice la un operator economic care iși desfașoara activitatea in…

- Mopan alaturi de alte 31 de companii romanești au reprezentat Romania la cel mai mare targ de profil din Europa, Targul Internațional Alimentaria Barcelona, care s-a desfașurat in perioada 4- 8 aprilie. Pe o suprafața expoziționala de 85.000 mp au fost prezente 3.000 de companii producatoare din industria…