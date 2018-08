Vara din 2018 - cea mai caldă din istoria Belgiei Belgia s-a confruntat anul acesta cu cea mai calda vara din istorie, temperatura medie inregistrata in lunile iunie, iulie si august depasind recordul din 2003, de 19,7 grade Celsius, a anuntat vineri seful provizoriu al Institutului regal meteorologic (IRM), citat de AFP.



Previziunile pentru ultima saptamana din august, cu temperaturi de cel putin 20 de grade Celsius, permit sa se afirme cu "90%" certitudine ca acest record din 2003 va fi batut, a precizat pentru AFP oficialul citat, David Dehenauw.



IRM va prezenta cifre oficiale in acest sens la 1 septembrie.



Sursa articol: agerpres.ro

