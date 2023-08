Stiri pe aceeasi tema

- O femeie din satul Slobozia, comuna Fantanele, implinește astazi, 14 august, venerabila varsta de 105 ani. Maria Petroi s-a nascut in vara lui 1918, cand Primul Razboi Mondial era pe sfarșite, iar de atunci a trecut pas cu pas prin toate provocarile vieții pentru ca acum sa fie cel mai in varsta ...

- Zilele comunei Hida incep vineri, 5 august, la ora 17, cu un spectacol de muzica populara, pe scena urmand sa intre Diana Moga, Sergiu Sotelecan, Iulia Cheteleș, Roxana Pop și Ștefi Suciu. Seara se va incheia cu o discoteca in aer liber alaturi de DJ Vyc. Petrecerea continua duminica. Incepand cu ora…

- Administratia Nationala de Meteorologie (ANM) a emis un Cod galben, valabil de la ora 14.40 pana la 16.00, in judetele:Zona de munte a județului Cluj, respectiv zona de munte a localitaților: Poieni, Gilau, Iara, Savadisla, Moldovenești, Capușu Mare, Calațele, Negreni, Maguri-Racatau, Baișoara, Manastireni,…

- Luni, 17 iulie a.c., la ora 05.27, pe D.N. 1 F, in localitatea salajeana Badon, polițiștii Serviciului Rutier au depistat in trafic un barbat de 48 de ani, din localitatea Verveghiu, județul Salaj, in timp ce conducea un autoturism pe direcția Zalau – Sarmașag, avand o concentrație alcoolica de 0,41…

- Potrivit ANM, sunt vizate localitațile Baia Mare, Baia Sprie, Targu Lapuș, Seini, Șomcuta Mare, Ulmeni, Tauții-Magherauș, Copalnic-Manaștur, Cavnic, Șisești, Mireșu Mare, Satulung, Recea, Dumbravița, Cicarlau, Cernești, Farcașa, Remetea Chioarului, Valea Chioarului, Groși, Ardusat, Sacalașeni, Baița…

- A inceput inregistrarea sistematica a proprietatilor realizate pe sectoare cadastrale in județul Salaj. Un numar de 3.218 imobile din noua comune salajene au fost deja masurate si urmeaza sa fie intabulate. Comunele in care s-a desfașurat aceasta acțiune cadastrala sunt: Banisor, Cristolt, Plopis, Sarmasag,…

- Polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați, prin plangere, de catre un barbat de 43 de ani din Buciumi, cu privire la faptul ca, in timp ce se afla la volanul unui autovehicul pe strada Republicii din oraș, pe fondul unui conflict mai vechi, ar fi fost agresat fizic de catre doua persoane in varsta…

- Accident de circulație, astazi, pe bulevardul Revoluției din Arad, in urma caruia trei persoane au fost transportate la spital. „In ziua de 5 iunie, in jurul orei 13:30, un barbat de 55 de ani, din Fantanele, angajat in traversarea bulevardul Revoluției, in dreptul imobilului cu nr. 64, a fost acroșat…