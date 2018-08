Stiri pe aceeasi tema

- Catalin Predoiu, parlamentar PNL și fost ministru al Justiției, susține, referitor la intenția ministrului Justiței de a emite o ordonanța de urgența care sa dea posibilitatea condamnaților sa ceara revizuirea in cazul in care in dosarele lor s-au administrat probe pe baza protocoalelor, ca Tudorel…

- O ordonanta precum cea anuntata deTudorel Toader "incalca principiul securitatii juridice, fiindca vizeaza hotarari penale definitive, intrate in puterea de lucru judecat", a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, deputatul PNL Catalin Predoiu, fost ministru al Justitiei.

- Presedintele USR, Dan Barna, a declarat, joi, pentru MEDIAFAX, ca ordonanta de urgenta pentru revizuirea sentintelor date pe protocoale sau interceptari ilegale, propusa de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, este „dedicata infractorilor din Romania, dintre care multi sunt in functii publice”.

- Președintele Klaus Iohannis a solicitat "în mod expres" Parlamentului ca imediat ce se reia sesiunea parlamentara sa reintroduca legile justitiei în circuitul parlamentar si sa le corecteze, asa cum au cerut cei avizati.

- Fostul co-presedinte PNL, Vasile Blaga, a fost intrebat cum vede posibilitatea ca Guvernul sa emita o Ordonanta de Urgenta privind aministierea si gratierea unor fapte de corup'ie si a spus ca el, care are inca probleme in justitie, nu s-a pronuntat in ultimul an si jumatate pe acest subiect si nu…

- Premierul Viroica Dancila a declarat miercuri, in Parlament, ca Opoziția incearca sa puna etichete și nu conteaza de fapt dezbaterea pe legile justiției, scrie Mediafax."Asistam, din pacate, la cea mai ampla campamnie de dezinformare a opiniei publice de dupa Revoluție. Sunt multe minciuni…

- “Este foarte posibil sa luam hotararea politica la nivelul Parlamentului sa facem sesiune extraordinara in primele 10 zile ale lunii iulie pentru a definitiva Codurile penal, civil si Codurile de procedura”, a afirmat Tariceanu dupa sedinta Biroului permanent al Senatului, potrivit Agerpres. Intrebat…