Vara călătoriilor low-cost în Germania s-a încheiat: Abonamentul de 9 euro lunar pentru transportul public iese din uz Germanii iși iau adio de la vara cu abonamentul de 9 euro pentru transportul public. Oficialii din transporturi au pus capat experimentului cu tarifele ieftine, conform Mediafax.

