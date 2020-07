Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis pana in prezent peste 100 de mesaje Cod Rosu de vreme severa, cele mai multe in iunie si iulie, a declarat, pentru AGERPRES, Gabriela Bancila, director meteorologie operationala din cadrul Administratiei Nationale de Meteorologie."In momentul…

- Administrația Naționala de Meteorologie a emis, luni, o informare de vreme severa. In intervalul 25 mai, ora 12:00 – 27 mai, ora 23:00, in cea mai mare parte a țarii vor fi perioade cu instabilitate atmosferica accentuata. Aceasta se va manifesta prin averse, descarcari electrice, intensificari de scurta…

- Administratia Nationala de Meteorologie a emis o informare meteorologica, valabila in intervalul 05 mai, ora 15.00 ndash; 07 mai, ora 20.00. In intervalul mentionat, in cea mai mare parte a tarii temporar vor fi intensificari ale vantului, cu viteze la rafala in general de peste 45...55 km h. La munte…

- PROGNOZA METEO saptamanala. Meteorologii anunta ploi, vijelii si temperaturi mai scazute cu 8-9 grade in intrega tara, incepand de duminica. Toata saptamana viitoare va fi marcata de instabilitate atmosferica, a precizat, pentru Radio Romania Actualitati, Viorica Dima de la Administratia Nationala…