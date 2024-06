Stiri pe aceeasi tema

- Vorbim astazi despre pantaloni scurți barbați, o piesa vestimentara ale carei origini pot fi urmarite pana in secolul al XIX-lea, cand erau cunoscuți sub numele de „knickers”. Etichetați pe nedrept de unii ca fiind o piesa de imbracaminte destinata exclusiv pentru leneveala, conform codurilor societații…

- Pregatește-ți afacerea pentru digitalizare Fiecare inițiativa de transformare digitala are propriile obiective, specifice domeniului de activitate vizat, dar scopul principal al oricarei transformari digitale este imbunatațirea proceselor actuale, a performanței și a competitivitații firmei. Transformarea…

- Administrația Bazinala de apa Buzau- Ialomița a fost partener multor școli buzoiene in programul educativ „Școala Verde”. Acesta este motivul pentru care, zilnic, elevi de diferite varste, de la primara la liceu, au trecut pragul instituției și au luat parte la sesiuni de informare in care au aflat…

- Florile reprezinta cel mai sensibil și elegant cadou, dar și ele trebuie alese cu grija. Exista și flori care nu se ofera niciodata la evenimentele fericite! Unele flori sunt asociate cu batranețea, cu moartea sau cu emoțiile negative. Alte flori sunt pur și simplu de prost gust, așa cum sunt florile…

- Conținut oferit de: Partener extern. Ai o pasiune pentru cafea, iar de aceea iți dorești sa afli ce inseamna o rașnița manuala de calitate. Vrei sa guști din plin aroma cafelei, insa granulația cafelei gata macinate nu e pe placul tau. Te-am ghicit? Poate ca nu, dar cu siguranța ți-am starnit curiozitatea.…

- Imediat ce vremea calda iși face simțita prezența, sandalele iși recapata locul de cinste din garderoba. Pentru 2024 se remarca modelele cu toc și bareta, ce te invita la o abordare minimalista a stilului vestimentar.Imediat ce vremea calda iși face simțita prezența, sandalele iși recapata locul de…

- Componenții delegației din Hexagon iși vor alege reprezentanții pentru ceremonia de deschidere. Romania ii desemneaza in urma unui vot al Comitetului Executiv al COSR. Pentru prima oara in istorie, cei doi sportivi care vor purta steagul Franței la festivitatea de deschidere vor fi aleși in urma unui…