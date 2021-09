Stiri pe aceeasi tema

- Europa a avut parte in acest an de cea mai calduroasa vara inregistrata pana in prezent, temperaturile depasind usor precedentele doua cele mai ridicate valori consemnate in perioada iunie-august, au anuntat marti oameni de stiinta din cadrul serviciului Copernicus al Uniunii Europene, relateaza…

- Valul de canicula care a lovit Spania a doborât sâmbata și recordul absolut de temperatura în aceasta țara, cu 47,4 grade Celsius înregistrate la Montoro, în provincia Cordoba (sud), potrivit agenției meteorologice de stat (AEMET), transmite AFP.„Aceasta ar…

- Luna iulie 2021 a fost luna cea mai calda inregistrata vreodata pe Pamant, a anuntat Agentia nationala oceanica si atmosferica (NOAA) din SUA, informeaza AFP. “Aici, primul loc este cel mai rau”, a declarat seful NOAA, Rick Spinrad. “Iulie este in general luna cea mai calda…

- Luna trecuta, marcata de canicula din estul continentului, a fost a doua cea mai calduroasa luna iulie consemnata in Europa de la debutul inregistrarilor, informeaza agentia DPA. Iulie 2021 a fost semnificativ mai calduroasa decat media in mare parte din nordul, estul si sud-estul Europei, a anuntat…

