- In luna iulie 2021, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a scazut fata de luna precedenta, atat ca serie bruta cu 2,1%, cat si ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 2,0%. ▪ Volumul cifrei de afaceri din serviciile de piata prestate…

- ” Activitatea de servicii de piata prestate populatiei, serie bruta, in perioada 1.I-31.VII.2021 a inregistrat o cifra de afaceri cu 37,6% mai mare comparativ cu perioada 1.I-31.VII.2020, influentata de cresterea cifrei de afaceri la: serviciile de coafura si alte activitati de infrumusetare (+51,3%),…

- ”Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1 ianuarie – 31 iulie 20 21 , comparativ cu perioada 1 ianuarie – 31 iulie 20 20 a inregistrat o crestere pe ansamblu cu 1 2 , 5 % , datorita cresterii vanzarilor de…

- In luna iunie 2021, volumul lucrarilor de constructii a crescut fata de luna precedenta ca serie bruta cu 11,4%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate cu 2,0%, potrivit INS. ▪ Fata de luna corespunzatoare a anului precedent, volumul lucrarilor de constructii…

- In luna iunie 2021, volumul cifrei de afaceri din comertul cu autovehicule si motociclete a crescut fata de luna precedenta ca serie bruta cu 1,4%, iar ca serie ajustata in functie de numarul de zile lucratoare si de sezonalitate a scazut cu 3,0%, potrivit INS. ▪ Volumul cifrei de afaceri din serviciile…

- “Activitatea de servicii de piata prestate populatiei, serie bruta, in perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2021, a inregistrat o cifra de afaceri cu 36,2% mai mare comparativ cu perioada 1 ianuarie – 30 iunie 2020, influentata de cresterea cifrei de afaceri la: serviciile de coafura si alte activitati de…

- Institutul de Statistica vine cu vești foarte bune pentru economie. In luna iunie a acestui an, fața de iunie 2020, volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete) a crescut atat ca serie bruta cu 12,1%, cat si ca serie ajustata in functie…

- “Volumul cifrei de afaceri din comertul cu amanuntul (cu exceptia comertului cu autovehicule si motociclete), serie bruta, in perioada 1.I – 30.VI.20 21 , comparativ cu perioada 1.I – 30.VI.20 20 a inregistrat o crestere pe ansamblu cu 1 3 , 4 % datorita cresterii vanzarilor de produse nealimenta re…