Vara a găsit euro tot la 4,84 lei Leul a avut o saptamana pozitiva la care a contribuit revenirea apetitului pentru risc in condițiile in care majoritatea statelor europene se reintorc la o viața normala iar programele de revenire economica ale Comisiei Europene ofera incredere investitorilor. Reducerea dobanzii-cheie a BNR de la 2 la 1,75% a fost receptata cu calm de piața locala, astfel ca media euro a scazut joi la 4,8387 lei, pentru a inchide saptamana la 4,8393 lei. Tranzacțiile de vineri s-au realizat in culoarul 4,836 – 4,842 lei, cu inchiderea la 4,838 lei. Seara, dupa anunțul facut de Standard and Poor’s ca menține ratingul… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

