Gerard Pique (35 de ani) a facut scandal dupa ce Barcelonei i se refuzase un penalty cu Sociedad in decembrie 2019, inaintea unui Clasico, in campionatul caștigat de Real Madrid. Continua sa devina publice detalii neștiute din culisele relației pe care Gerard Pique o are cu Luis Rubiales, președintele federației spaniole. ...