Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei a fost invinsa de selectionata Belgiei cu scorul de 2-0, sambata seara, pe „Cologne Stadium“ din Koln, in etapa a doua din Grupa E a Campionatului European din Germania. Acest eșec a complicat lucrurile in grupa, trei echipe avand șansa de a se califica in optimi, deznodamantul urmand…

- In al doilea meci pe care il sustine in grupa E a Campionatului European de fotbal din Germania, Romania intalneste astazi, 22 iunie 2024, Belgia.Partida se joaca, de la ora 22.00, la Koln.Meciul poate fi decisiv in ce priveste iesirea din grupa a tricolorilor si calificarea astfel in optimi.Inaintea…

- Ianis Hagi (25 de ani), „decarul” naționalei Romaniei, a avut parte de o scurta analiza din partea unei publicații belgiene, cu puțin timp inainte ca Romania sa ii intalneasca pe „diavolii roșii”, in runda #2 a grupelor Campionatului European din Germania. Dupa un singur meci disputat de cele doua la…

- Presa engleza se așteapta ca meciul dintre Romania și Belgia, care se va juca incepand cu ora 22:00, sa fie unul foarte echilibrat. Dupa un singur meci disputat de cele doua la acest Campionat European, Romania ocupa primul loc al Grupei E, cu 3 puncte, la egalitate cu Ucraina și Slovacia, care au un…

- Capitanul echipei nationale de fotbal a Romaniei, Nicolae Stanciu, a declarat, luni, dupa victoria cu Ucraina, scor 3-0, i n partida de debut de la EURO 2024, ca este o zi unica pentru el si ca le multumeste fanilor romani de la Munchen pentru momentele traite. „Cred ca dupa nasterea fetitelor mele…

- Fostul international Ionut Lupescu a declarat ca se asteapta ca prima reprezentativa sa aiba meciuri grele la CE din Germania. Asta chiar daca toata lumea considera ca grupa E, din care mai fac parte Belgia, Ucraina si Slovacia, este una accesibila. „Toata lumea zice ca e o grupa accesibila. E adevarat,…

- Conținut oferit de: Partener extern. Mai sunt numai trei luni pana la turneul final al Campionatului European de fotbal din Germania (14 iunie – 14 iulie). Printre cele 24 de naționale participante se numara și reprezentativa Romaniei, care merge din nou la Euro dupa o pauza de opt ani. Echipa antrenata…

- Reprezentativa Romaniei face parte din grupa E la turneul final din Germania, alaturi de Ucraina, Belgia și Slovacia. Programul Romaniei la EURO 2024:17 iunie, ora 16:00: ROMANIA – Ucraina (Allianz Arena, Munchen)22 iunie, ora 22:00: Belgia – ROMANIA (Rhein Energie, Koln)26 iunie, ora 19:00: Slovacia…