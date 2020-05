Vaporașele revin pe Bega. Ce măsuri de precauție au fost luate pentru prevenirea răspândirii coronavirusului Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat ca vaporașele vor intra din nou in circulație, incepand de sambata. „Tranportul public si de agrement isi va relua activitatea pe canalul Bega, incepand cu data de 30 mai. Astfel, de luni pana vineri, in fiecare saptamana, vor cicula in regim de transport public (de la stația Sfanta […] Articolul Vaporașele revin pe Bega. Ce masuri de precauție au fost luate pentru prevenirea raspandirii coronavirusului a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma controlului cerut de ministrul Sanatații la Maternitatea Odobescu din Timișoara, o echipa de epidemiologi a analizat „structura funcționala și fluxurile unitații sanitare”. In urma celor constatate, echipa de control a stabilit masuri de reorganizare a activitații medicale, pe echipe formate…

- Societatea de Transport Public Timișoara a anunțat ca a luat o noua masura cu scopul de a preveni raspandirea coronavirus. Astfel, reprezentanții instituției au informat ca, incepand cu data de 16 martie, „pentru siguranța calatorilor și șoferilor de pe liniile de autobuz și troleibuz ale Societații…

- Companiile pot adopta, in contextul actual, din punct de vedere al legii concurentei, unele masuri ce pot fi justificate de prevenirea raspandirii coronavirusului, dar, in acelasi timp, acestea nu trebuie sa conduca la restrangeri grave ale concurentei, precizeaza autoritatea de concurenta intr-un…

- Pentru punerea in aplicare a hotararii Comitetului Național Pentru Situații Speciale de Urgența nr. 7/11.03.2020, Președintele Consiliului Județean Cluj a luat masuri pentru a reduce riscul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Programul zilnic in cadrul instituțiilor a fost modificat, iar unele activitați au fost suspendate. La nivelul Consiliului Județean Buzau, dar și al instituțiilor din subordine, au fost luate din aceasta saptamana o serie de masuri speciale menite sa previna raspandirea noului coronavirus, in contextul…

- In scopul prevenirii și limitarii raspandirii coronavirusului (COVID-19) Agentia Judeteana pentru Ocuparea Fortei de Munca Alba va aplica o serie de masuri in perioada 12 – 31 martie 2020, cu posibilitatea prelungirii. Astfel, in aceasta perioada, accesul persoanelor in incinta institutiei va fi restrictionat,…

- Directia Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor informeaza ca, pana la finalul lunii martie activitațile specifice de inmatriculare și preschimbare a permiselor de conducere se soluționeaza exclusiv in baza unei programari online

- Intr-un mesaj dat publicitatii duminica, Forumul Judecatorilor din Romania afirma ca "luarea efectiva a unor masuri ample nu mai poate fi intarziata, iar un set minimal de reguli aplicabile pentru toate instantele de judecata, cu caracter temporar, este absolut necesar" in contextul inmultirii cazurilor…