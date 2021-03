Vaporașele de pe Bega, pauză în perioada carantinei din Timișoara Vaporașele nu vor mai circula pe Bega, incepand de sambata, pe perioada carantinei din Timișoara. „Incepand de maine, 13.03.2021, pe perioada carantinarii zonale, se suspendata transportul naval pe canalul Bega”, a anunțat Serviciul de Transport Public Timișoara. Totodata, pana la ridicarea carantinei, circulația mijloacelor de transport in comun se va desfașura pana la ora 22. […] Articolul Vaporașele de pe Bega, pauza in perioada carantinei din Timișoara a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vaporașele nu vor mai circula pe Bega, incepand de sambata, pe perioada carantinei din Timișoara. „Incepand de maine, 13.03.2021, pe perioada carantinarii zonale, se suspendata transportul naval pe...

- In luna septembrie a anului trecut, Aurelian Chitu s a accidentat grav si a fost operat. In aceasta saptamana, reprezentanti ai Comisiei Centrale a Arbitrilor au sustinut un curs de instruire online, la care au participat antrenorii si jucatorii FC Viitorul. In etapa a 27 a, echipa constantana joaca…

- ANRE a pus in dezbatere publica un proiect de ordin prin care sunt introduse noi obligații legate de liberalizarea pieței energiei. Ordinul prevede ca toți consumatorii casnici trebuie sa comunice, la schimbarea furnizorului, indexul autocitit dar și ce e obligatoriu sa conțina oferta tip. In cazul…

- Ministerul Afacerilor Externe informeaza ca autoritațile belgiene au anunțat noi masuri privind condițiile de intrare pe teritoriul Regatului Belgiei, in contextul pandemiei de COVID-19. Noile masuri intra in vigoare incepand de miercuri, 27 ianuarie 2021. Astfel, in perioada 27 ianuarie – 1 martie…

- Ioana Lazar va exercita, pentru o perioada de sase luni, prin detasare, functia publica de secretar general al Ministerului Educatiei. "Incepand cu data prezentei decizii, Ioana Lazar, sef serviciu la Serviciul elaborare si avizare acte normative - Directia reglementare - Directia generala reglementare…

- Constanta se afla in carantina pentru urmatoarele 14 zile, incepand de astazi Municipiul Constanta este, de astazi, 19 decembrie, pentru inca doua saptamani in carantina. Asta inseamna ca vom ramane pana pe 1 ianuarie 2021, ora 20.00, in carantina. Astfel, Craciunul si Revelionul nu o sa mai fie precum…

- „Exista cooperarea deplina a Primariei Capitalei pentru punerea la dispozitie a tuturor documentelor solicitate de catre politisti. Nicio persoana dintre cele cercetate nu va fi acoperita, indiferent de functia ocupata. Am semnalat in mai multe randuri ca, in perioada precedentei administratii, s-au…

- „Exista cooperarea deplina a Primariei Capitalei pentru punerea la dispozitie a tuturor documentelor solicitate de catre politisti. Nicio persoana dintre cele cercetate nu va fi acoperita, indiferent de functia ocupata. Am semnalat in mai multe randuri ca, in perioada precedentei administratii, s-au…