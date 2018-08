Stiri pe aceeasi tema

- Vapoarele de mari dimensiuni trebuie sa ocoleasca aproximativ 100 de kilometric, schimband traseul din cauza debitului scazut al Dunarii. Avizul Administrației Fluviala a Dunarii de Jos (AFDJ) arata ca navele cu pescaj mare trebuie sa navigheze pe brațul Borcea spre Giurgeni, ocolind zona Cernavoda,…

- Mai multi muncitori au spart o strada pe care au asfaltat-o cu o zi inainte dupa ce au uitat sa schimbe o teava. Actiunea lor a fost blamata de mai multi locuitori de pe strada respectiva, printre care si un foto – jurnalist, ce a fost aproape de a incasa o corectie fizica de la „Dorei”.

- Circulatia rutiera dintre Oradea si Arad, dar si pe autostrada A1 va fi afectata zilele viitoare ca urmare a traversarii acestui traseu rutier de un transport agabaritic. Acesta porneste de la Oradea si va trece spre Ungaria. In perioada 15.07.2018 – 20.07.2018 se va efectua un transport cu depașiri…

- Centrul orașului Cernavoda a fost inundat, joi la prânz, dupa ce a plouat torențial câteva zeci de minute, apa depașind jumatate de metru pe șosele dupa ce scurgerile au fost obturate de mizeriile adunate de șuvoaie de pe strazi, scrie

- Initiatorii, doi deputați PNL, au initiat un proiect de lege privind desfiintarea taxei de trecere pe podurile Fetesti – Cernavoda si Giurgeni – Vadu Oii, considerand ca este vorba despre o dubla impunere. Ei sustin initiativa prin faptul ca aceasta taxa nu se justifica a fi aplicata, deoarece soferii…

- Plimbarile cu vaporul sunt organizate si finantate de Primaria Galati pentru a marca Ziua Internationala a Dunarii. Sunt disponibile circa 2.000 de locuri, pe cele doua nave „Borcea” si „Moldova”, care vor face cate patru curse fiecare.

- Sfarsit tragic pentru fata de 13 ani care a disparut miercuri (13 iunie) in apele Dunarii. Adolescenta a fost gasita vineri dimineata (15 iunie) fara suflare, pe malul brațului Borcea. Alarma a dat-o un barbat din Facaeni, in aceasta dimineața, in jurul orei 10.30. A sunat la dispeceratul ISU Ialomița,…

- Navele cu un pescaj mai mare de 2,5 metri, care circula pe Dunarea fluviala, au obligatia ca, incepand de vineri, sa ocoleasca sectorul cuprins intre kilometrii 300 si 346, potrivit unei decizii a Administratiei Fluviale Dunarea de Jos (AFDJ), luata pe fondul scaderii accentuate a cotelor fluviului.…