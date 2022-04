Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat din Iowa, SUA, a caștigat de loterie de 1 milion de dolari, dupa ce funcționarul de la care a cumparat biletul a imprimat greșit numerele. Josh Buster, 40 de ani, bucatar de profesie, a cumparat de la o agenție doua bilete pentru extragerea Mega Millions din 15 aprilie, transmite digi24.ro…

- O femeie a caștigat 10 milioane de dolari, accidental, dupa ce a apasat butonul greșit al automatului de bilete din Tarzana, California. LaQuedra Edwards iși marca numerele pe care le joaca de o viața la o loterie din California, in timp ce „o persoana nepoliticosa” s-a lovit de ea și a facut-o sa aleaga,…

- Survivor Romania i-a adus din nou pe telespectatori in fața micilor ecrane. Fanii show-ului sportiv așteapta cu nerabdare sa vada cine va pune mana pe trofeu in sezonul acesta. Din pacate, Faimoșii au pierdut din nou provocarea, dar se pare ca totuși sunt mulțumiți de felul in care au acționat astazi…

- Canadianul Wali, cel mai faimos lunetist din lume, se afla in Ucraina pentru a lupta cu rușii.Acesta colaboreaza cu fosta garda de corp a lui Zelenski. ”Pe masura ce ne apropiem de front, adunam informații. Ne intalnim cu soldat ucrainean pe care il știm. A fost garda de corp a președintelui ucrainean.…

- Așa cum ne-am obișnuit, Lidl aduce aproape in fiecare saptamana diferite oferte și discounturi la majoritatea produselor sale. In afara de asta, retailerul in fiecare saptamana propune o gama variata de produse specifice bucatoriilor internaționale. Incepand de astazi, și pana la finele saptamanii,…

- Vladimir Putin a ordonat trupelor rusești sa intre in estul Ucrainei, dupa ce a recunoscut doua regiuni controlate de rebeli ca state independente. Unitațile militare care sunt acum in Ucraina sunt formate din pana la 190.000 de oameni adunați in apropierea granițelor Ucrainei in ultimele luni. Acestea…

- Cine a indraznit sa puna recompensa pe capul lui Vladimir Putin. Recompensa este de un milion de dolari, „viu sau mort”. Este vorba despre un antreprenor rus care a facut și marturisiri despre președintele rus. Anunțul de recompensa pentru capturarea liderului de la Kremlin a fost facut pe pagina sa…

- Dupa ce a luat masa la un restaurant chinezesc, un barbat de 60 de ani din Carolina de Nord a folosit numerele din prajitura sa cu ravaș pentru a juca la loterie și a caștigat premiul cel mare, a scris CNN . „De obicei nu joc numerele, dar le-am incercat dintr-un capriciu”, a spus Gabriel Fierro, un…