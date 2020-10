Stiri pe aceeasi tema

- Mesajul lui Cristescu a venit ca raspuns la o postare, tot de vineri seara, a lui Citi, in care acesta ii cataloga pe PSD-isti drept "prosti". "De unde nu-i, nici Dumnezeu nu cere! La intrebarea psd-istilor "de ce nu prezinta PNL bugetul pe 2021" nu se poate raspunde decat cu o alta…

- Maci Currin, o adolescenta din Texas, a stabilit recent doua recorduri mondiale, devenind femeia cu cele mai lungi picioare din lume și adolescenta cu cele mai lungi picioare din lume, potrivit guinnessworldrecords.com . Piciorul stang masoara 135,267 cm, in timp ce piciorul drept masoara 134,3 cm.…

- Pandemia a schimbat vieti si mentalitati. In judetul Satu Mare, in luna martie a fost infiintat grupul „Producatori satmareni“, grup ce avea sa reuneasca peste 30.000 de oameni. In doar cateva luni, de la micul grup online s-a ajuns la infiintarea unei asociatii cu acte in regula

- FUMIGENE DE WEEKEND (159) FUMIGENE DE WEEKEND (159) “De acum incolo, Bucureștiul se va numi Nicu Paris” STOP Iarna nu-i ca matematica. Nicușor Dan, despre problema apei calde și a caldurii: “Iarna o sa inceapa pe 15 noiembrie...” Pe pariu ca iar ne ia pe nepregatite? Noroc ca “in sectorul unu, apa…

- Acțiunea prin care politistii au reținut peste 150 de permise de conducere in judetul Satu Mare, a devenit tema de glume pe Facebook. „– Pentagonul – Da … care-i problema ? – Pe radar apar mai multe obiecte zburatoare. – Stai linistiti … is cele 150 de permise „zburate” de la Satu Mare in ultimele […]

- Mai multe bannere in care sunt prezentati candidatii ALDE la presedintia Consiliului Judetean (CJ) Satu Mare si la primariile unor localitati au fost vandalizate, conducerea formatiunii urmand sa depuna o plangere la Parchet, relateaza Agerpres.Citește și: Ludovic Orban il face praf pe Alexandru…

- Un angajat al Primariei Carei a fost infectat cu COVID-19, colegii de birou ai acestuia fiind trimisi in izolare la domiciliu, a anuntat marti, pe Facebook, edilul Eugen Kovacs, relateaza Agerpres.Potrivit primarului, ca o prima masura, colegii de birou ai angajatului depistat pozitiv au fost…

- "In 2020 jumatate din deficitul bugetar reprezinta costul crizei economice. Sa fie mai clar pentru toata lumea, JU MA TA TE. Iar acest cost are doua componente, o creștere a cheltuielilor bugetare neprevazute (cheltuieli cu sanatatea, asistența sociala, etc) și o reducere SEMNIFICATIVA a veniturilor…