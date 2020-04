Vânzătorii şi clienţii din cinci pieţe timişorene vor fi „şpreiaţi” de luni cu substanţe dezinfectante Timisorenii vor putea sa cumpere, in continuare, carne si lapte naturale, de la producatori, in pietele timisorene. Ordonanta militara emisa joi confirma decizia autoritatilor locale de a tine deschise aceste incinte, iar acum accesul spre locatiile de vanzare vor fi si mai „dezinfectate”, cu ajutorul unor porti de acces care vor pulveriza substante pe musterii. ... The post Vanzatorii si clientii din cinci piete timisorene vor fi „spreiati” de luni cu substante dezinfectante appeared first on deBanat.ro - spune realitatea! . Citeste articolul mai departe pe debanat.ro…

Sursa articol si foto: debanat.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Toate magazinele trebuie sa isi stabileasca un plan de urgenta care sa contina o serie de masuri aplicabile pe perioada starii de urgenta, se arata intr-o recomandare transmisa de Directia Sanitara Veterinara Timis la adresa acestor unitati. Clientii care nu respecta conditiile referitoare la evitarea…

- Inca din cursul lunii februarie, utilajele de curațat strazi din dotarea SC Piețe Prest SA utilizeaza in apa folosita inainte de aspirația gunoiului strans de pe strazi detergentul Help Set 3S, care are si o componenta de dezinfectant. La inceputul acestei luni si in contextul epidemiei de coronavirus,…

- Ministerul Culturii respecta, indeaproape, Hotararea nr. 7 din 7 martie 2020 a Grupului de suport tehnico-stiintific privind gestionarea bolilor inalt contagioase si a transmis astazi o circulara catre toate institutiile subordonate. Institutiilor din subordinea Ministerului li se interzice manifestarilor…

- Un numar de 400 de dispozitive pentru distribuirea de substante pentru spalatul mainilor cu substante dezinfectante vor fi monate in mijloacele de transport in comun timisorene. Acum, primaria are probleme cu gasirea substantelor care vor fi efectiv puse in acestea. S-a decis! Primaria Timisoara va…

- O constructie bizara sub forma unei custe a aparut la cativa metri de Scola Generala nr. 25, din zona Girocului. Timisorenii care stau in zona nu inteleg ce rost are respectiva constructie, considerand-o in schimb foarte periculoasa. The post Cine a pus cusca in drum? Ce mai „rasare” prin cartierele…

- Cel mai important targ de turism din vestul țarii ii asteapta pe toti timisorenii care sunt in cautarea concediului ideal pentru nou an. Targul de Turism Vacanța Timișoara are loc, in perioada 28 februarie – 1 martie, la Centrul Regional de Afaceri Timișoara și reunește numerosi expozanți care iși prezinta…

- USR Timis a intrat din nou intr-o competitie interna, de aceasta data pentru stabilirea candidatilor la Consiliul Local Timisoara. Punctul culminant al acestei competitii va avea loc pe 28 ianuarie, cand va fi organizata o dezbatere. Cei din USR cer si ajutorul timisorenilor. The post USR-istii au inceput…

- Scolile din municipiul Constanta au primit covorase si substante dezinfectante pentru a preveni riscul de imbolnavire la copii, avand in vedere numarul crescut de afectiuni respiratorii. Acestea au fost amplasate la intrarile si iesirile din unitatile de invatamant, potrivit news.ro.Primaria…