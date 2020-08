Stiri pe aceeasi tema

- Depistat de jandarmi in timp ce comercializa produse "de firma" pe plaja In cursul zilei de ieri, jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta aflati in misiune in zona de sud a litoralului au depistat o persoana care oferea spre comercializare mai multe parfumuri si perechi de…

- Administratorii de plaje care nu au respectat contractele de inchiriere au primit in ultima saptamana amenzi de 542.500 de lei de la inspectorii Sistemului de gospodarirea apelor Constanța, potrivit unui comunicat de presa. E vorba de 28 de amenzi pentru urmatoarele nerespectari ale contractelor: – extinderi…

- Comisarii din cadrul Comisariatului Judetean pentru Protectia Consumatorilor (CJPC) Gorj au aplicat amenzi de peste 200 milioane de lei vechi comerciantilor din targul de la Polovragi. Au fost depistati cu nereguli atat agentii economici din parcul d...

- IIntr-un camping din Navodari a avut loc un concert la care au participat 300 de persoane. Organizatorul a fost amendat cu suma de 30.000 de lei pentru ca nu a luat masurile de distantare fizica.

- Plaja, mare, soare, cu toții avem nevoie de un strop de relaxare in urma unor trei luni pline de haos și de stres. Pentru cei care nu reușesc sa ajunga in statele vecine din teama sau alte motive obiective, precum lipsa zilelor de concediu, litoralul...

- Aglomerație mare pe litoral, unde in acest weekens sunt așteptați nu mai puțin de 40.000 de turiști. Inca de vineri seara pe Autostrada Soarelui s-au format cozi uriașe. Aseara in Vama Veche petrecerile se țineau lanț, iar tinerii au uitat de masurile de prevenție. Și sambata dimineașa plajele de pe…

- La un an de la aparitia Ordonantei de Urgenta nr. 46 2019, privind operarea Sistemului de avertizare a populatiei in situatii de urgenta vezi sectiunea Documente , incepand de astazi in Romania este interzisa comercializarea telefoanelor care nu sunt compatibile cu sistemul "RO ALERT".Comerciantii care…

- Inspectoratul de Poliție al Județului Brașov atrage atenția cetațenilor cu privire la unul din modurile de operare adoptate de infractorii voiajori: aceștia se prezinta drept vanzatori ambulanți și ofera spre vanzare diverse bunuri (produse cosmetice/de curațenie, produse electrocasnice, etc) sau afirma…