Vânzători de canabis, condamnaţi definitiv Judecatorii de la Curtea de Apel Craiova au respins apelurile formulate de doi craioveni condamnati la cate un an si sase luni de inchisoare cu executare pentru trafic de droguri. Anchetatorii au retinut ca inclpatii au vandut canabis mai multor persoane din Craiova. Cercetarile in acest dosar au fost incepute de oamenii legii in urma denuntului formulat de o persoana incarcerata in Penitenciarului Craiova. In martie 2021, un detinut al Penitenciarului Craiova a formulat un denunț in care exlica ca un anume Robert, „care folosește autoturismul marca BMW cu numar de inmatriculare(…), utilizeaza… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

