Vânzător de canabis şi ecstasy, în arest preventiv Procurorii DIICOT au cerut si obtinut prelungirea mandatului de arestare emis pe numele unui tanar de 27 de ani, acuzat de comiterea infractiunilor de trafic de droguri de risc si de mare risc. Suspectul a fost prins in flgrant de oamenii legii in timp ce vindea 72 de comprimate ecstasy si 100 de grame de canabis cu 7.800 de lei. Tanarul a fost arestat preventiv pe 13 octombrie, printr-o hotarare a Tribunalului Dolj. Potrivit anchetatorilor, actiunea de prindere in flagrant a suspectului a fost organizata pe 12 octombrie, in Slatina, Olt. Vanzatorul este un tanar de 27 de ani, care incerca sa… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol: gds.ro

